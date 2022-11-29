القومي للمرأة ينظم ندوة ”اطمن” حول دور الجامعة في توفير بيئة آمنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:19 صباحاً - شارك المجلس القومى للمرأة فى ندوة "اطمن" التى نظمها بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة مطمن حول دور الجامعة في توفير بيئة آمنة خالية من كل صور العنف والتمييز والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات من خلال وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة بنى سويف، وذلك بحضور الاستاذة دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب والدكتورة نرمين محمود مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة عاطف، مدير وحدة مناهضة العنف ضد بالجامعة، والدكتور مؤمن زكريا، مدير وحدة المرأة الآمنة.

وتضمنت الندوة عرض دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والخدمات التي يقدمها وكيفية الدفاع عن النفس عند التعرض للايذاء البدني والجنسي في الأماكن العامه والخاصة باستخدام تكنيك ال5 تاء المرتبط بالتشتيت والتفويض والتوثيق والتاخير والتوجيه المباشر.