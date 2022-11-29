”قوى عاملة الوادي الجديد” : ندوات تثقيفية حول المساواة بين الجنسين .....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:19 صباحاً - أسفرت جهود مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد المستمرة فى جميع ملفات عملها داخل أرجاء المحافظة ، عن تنفيذ 2 دورة تثقيفية عن المساواة بين الجنسين بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وإدارة أوقاف الداخلة ، ومتابعة الدورة التدريبية لـ ١٣ متدرب ومتدربة على مهنة الأعمال الصحيه بالوحده المحلية لقري الراشدة بالداخلة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ، ان المديرية بدأت سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف فى كافة مجالات عملها فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، وذلك للتوعية بحقوق المراة وتمكينها اقتصادياً فى العديد من المجالات ، وعليه قامت المديرية بتنفيذ ندوة تثقيفية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية العوينه بالداخلة بحضور 26 من الإناث ، واخري بمقر الوحدة المحلية بقرى المعصرة بالداخلة بحضور 31 من الذكور والإناث ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالمرأة وتوعيتها بحقوقها داخل أماكن العمل ، والتأكيد على المساواة بين الجنسن فى توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب .

وأضاف مدير المديرية قامت بمتابعة الدورة التدريبية التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة للمتدربين من الجنسين أثناء صيانة وإصلاح السباكة الصحية بمسجد القرية بالراشدة ، فى إطار جهود المديرية فى توفير فرص التدريب المجانية للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة ، وذلك لتحسين مستوي معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم .