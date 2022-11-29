”القوى العاملة”: مبادرة ” دوي ” تختار مديرية أسوان كنموذج ناجح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:19 صباحاً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان فى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات " دوي " التى ينفذها المجلس القومى للأمومة والطفولة تحت رعاية كريمة من السيدة الأولى انتصار السيسى لتمكين الفتيات عن طريق خلق بيئة مساندة آمنة بها مساحة للتعبير عن النفس ، ودعم الفتيات بتوفير مهارات ومعارف أساسية لتطوير أنفسهن بحضور 80 سيدة ممثلة عن (المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة –والعاملات بديوان عام المحافظة - وحرفيات أسوان - ونقابيات- ومؤسسات المجتمع المدنى الداعمين للمرأة ، والمجلس القومى للسكان، ورؤساء لجان المرأة بالاحزاب السياسية.

وأوضح أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، أنه تم اختيار المديرية ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الأقتصادى للمرأة (وحدة تشغيل المعاقين-إدارة المرأة والطفل ) التابعة لها ، كنموذج ناجح للجلسات فى القطاع الحكومى بأسوان من حيث التنسيق وعدد المستفيدين من برامج عملها .

وأضاف مدير المديرية ، أنه المبادرة تم عقدها بقاعة المجلس التنفيذى بديوان محافظة أسوان حيث تم عرض الفيلم التسجيلى (بداية الخيط) الفيلم القصير "بداية الخيط" والذى كسب جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان جوائز نيويورك للأفلام ، بطلات الفيلم يمثلن مئات الآلاف من البنات المشاركات في المبادرة الوطنية لتمكين الفتاة "دوّي"، تحت رعاية عدة جهات حكومية ، بالتعاون مع يونيسف، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.