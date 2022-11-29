وزير الشباب يتفقد معرض ومؤتمر مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية (صور)

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واستمع الدكتور أشرف صبحى إلى شرح تفاصيلى عن مكونات المعرض من مختلف الشركات، والمقام تحت رعاية عدد من الوزارات المصرية، ومشاركة كبيرة من العارضين المهتمين بذلك القطاع من مصر، ألمانيا، اليابان، الهند، النمسا، اليابان، الدنمارك، والأردن.
كما استمع الوزير إلى عدد من المناقشات والتوضيحات بشأن الشركة المنفذة لمحطات تنقية المياه ومحطات الصرف بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، لافتا إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك فى مختلف المنشآت الشبابية والرياضية.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى أنشطة الاستثمارات والإنتاج وتبادل الخبرات المصرية مع الدول الأوروبية، فى رسالة واضحة بأن مصر مستعدة للتعاون على جميع المستويات.
وعلى هامش معرض مصر للمياه والنفايات والبنية التحتية، يقام مؤتمر دولى يضم العديد من المؤسسات والاتحادات والشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا البنية التحتية والمياه والصرف الصحى وتقديم حلول مبتكرة فى تحديات نقص المياه وأحدث التقنيات الأوروبية التى توفر الوقت والتكلفة فى قطاع البنية التحتية.
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