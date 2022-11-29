حياة كريمة.. محافظ الغربية يشهد انطلاق مبادرة «معا من أجل ترع نظيفة» بنهطاى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة "معا من أجل ترع نظيفة" وذلك بترعة قائم نهطاى ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، بالتعاون ما بين المحافظة ومديريتى الرى والتربية والتعليم.





وأشاد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، بفكرة المبادرة والتى تهدف لإشراك الشباب وأهالى القرى فى التوعية بمخاطر تلويث الترع وإلقاء المخلفات بها وخاصة المخلفات الزراعية والحيوانات النافقة والإبلاغ عن مرتكبى هذه المخالفات بالتعاون مع الوحدات المحلية، إلى جانب التوعية المجتمعية بعدم إلقاء المخلفات بالترع المبطنة، موجها باستكمال فعاليات المبادرة ببقية الترع بقرى مركز زفتى والتعميم على باقى مراكز المحافظة. وفى حديثه مع الشباب المشاركين أكد رحمى، أن الدولة فى إطار حرصها على تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، قامت بإطلاق المشروع القومى للترع، حيث يتم تبطين 134 ترعة فى مراكز المحافظة بتكلفة تتخطى 2.6 مليار جنيه، حيث يتم تبطين 34 ترعة داخل نطاق مركز زفتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإجمالى تكلفة 540 مليون جنيه، إلى جانب تبطين 100 ترعة فى نطاق المحافظة بطول 382 كيلو متر بإجمالى تكلفة 2.1 مليار جنيه. وطالب المحافظ الشباب بتوعية فئات المجتمع بالإنجازات التى تتم داخل قرى حياة كريمة والحفاظ عليها، ومن جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتغير الذى تم داخل قرى مركز زفتى والذى غير بالفعل شكل تلك القرى.

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