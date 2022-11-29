رئيس اقتصادية قناة السويس يشرح لوفد برلمانى فيتنامى أبرز الحوافز للمستثمرين

جدة - نرمين السيد - استقبل وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجوين هوى دونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" الفيتنامى، وذلك خلال زيارته للقاهرة على رأس وفد برلمانى فيتنامى.





واستقبل رئيس المنطقة الاقتصادية وقيادات من الهيئة الوفد البرلمانى بمقر الهيئة بالقاهرة، حيث رحب رئيس المنطقة الاقتصادية بالوفد البرلمانى معربا عن تطلعه إلى التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة أن المنطقة الاقتصادية لها مفاوضات ثنائية سابقة مع الجانب الفيتنامى فى مجالات وقطاعات متنوعة.

وخلال الاجتماع، أشار جمال الدين إلى أهمية دفع سبل التعاون المشترك بين الجانب الفيتنامى والمنطقة الاقتصادية فى عدة محاور أهمها جذب استثمارات وخبرات فيتنامية، لإقامة مشروعات صناعية فى مجالات عدة مثل الصناعات عالية التقنية والصناعات المغذية والتكميلية لصناعات السيارات.

وفى هذا السياق، لفت جمال الدين إلى مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات واهتمام المنطقة الاقتصادية بتوطين هذه الصناعة ضمن الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية فى توطين صناعة السيارات، فضلاً عن اهتمام المنطقة الاقتصادية بقطاعات صناعية محددة تتجه كثير من الدول بتوطينها.

وعرض رئيس المنطقة الحوافز التى تتمتع بها الهيئة من حوافز مالية مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين وكذلك المزايا والمقومات التى تتمتع بها المنطقة دون غيرها من مثيلاتها حيث إطلالة ست موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتكاملهم مع المناطق الصناعية.

من جانبه أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية اهتمام الجانب الفيتنامى بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية ودفع سبل التعاون وضخ الاستثمارات الفيتنامية فى مجالات متنوعة فضلاً عن التعاون مع الهيئة فى إقامة مراكز تدريب للعمالة.