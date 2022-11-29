الوطنية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

جدة - نرمين السيد - استعرض أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريراً مقدماً من أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول فتح باب التقدم للدورة الـ 14 لجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال فى مجال التعليم لعام 2022 تحت عنوان (استخدام المنصات العامة لضمان الوصول الشامل إلى محتوى التعليم الرقمى).





وذلك بهدف مكافأة المشروعات التى ساهمت فى سهولة استخدام منصات التعلم الرقمية والمحتوى الرقمى، وكذلك المشروعات التى دعمت الاتصال العالمى فى التعليم، وتطوير الكفاءات الرقمية لجميع المعلمين والمتعلمين.

وأشار التقرير إلى تأسيس الجائزة عام 2005 بدعم مالى من مملكة البحرين، والتى تتماشى مع أهداف اليونسكو وسياساتها، وكذا الأهداف الإستراتيجية للمنظمة، وتُمنح الجائزة للمشروعات المقدمة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية أو الكيانات الأخرى التى تستخدم تقنيات مبتكرة؛ لتعزيز التعليم، والتعلم، والأداء التعليمى.

وأفاد التقرير بأنه يشترط فى المشروع المقدم أن يتماشى مع أهداف الجائزة، ومرتبط بالموضوع العام المحدد، فضلاً عن تطبيقه للتقنيات المبتكرة لتوفير أدوات منخفضة التكلفة، وأن يكون المشروع مؤثراً، ويمكن تطبيقه فى سياقات أخرى أو يكون لديه القدرة على تحسين تأثيره وتوسيع نطاقه، بالإضافة إلى استخدام المشروع تقنيات مبتكرة؛ لتعزيز الإدماج والإنصاف فى التعليم ، مع مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح التقرير أنه يمكن للجان الوطنية ترشيح ثلاثة مشروعات بحد أقصى، على أن يتم اختيار فائزين اثنين فقط من جميع المرشحين على مستوى اللجان الوطنية التابعة لليونسكو بناءاً على توصية من لجنة تحكيم دولية، ويحصل كل منهما على شهادة تقدير، وميدالية، ودبلومة، وجائزة مالية قدرها 25000 ألف دولار.

ولفت التقرير إلى أنه للتقدم للجائزة يرجى استيفاء الطلب الخاص باستمارة الجائزة من خلال الرابط التالى من هنا



وأوضح التقرير أنه يجب استيفاء استمارة التقدم المتاحة باللغة الإنجليزية والفرنسية بحد أقصى 10 يناير 2023 حتى يتسنى للجنة الوطنية لليونسكو اتخاذ اللازم.

وأضاف التقرير أنه يجب على المتقدمين للترشح لنيل الجائزة موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتى:

1.ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة.

2.نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها.

3.خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو.

على أن ترسل الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عبر البريد الإلكترونى الموضح أدناه فى موعد غايته 10 يناير 2023، علماً بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات الفردية، وكذا غير المستوفاة لشروط الجائزة، والتى تصل بعد الموعد النهائى المشار إليه [email protected] - [email protected]



وللمزيد من المعلومات عن الجائزة يمكن الدخول على الرابط التالى من هنا

