وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول التعاون بين معهد إعداد القادة واتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - تلقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.كريم همام مدير معهد إعداد القادة حول بحث سبل تعاون المعهد مع اتحاد الجامعات العربية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة لخدمة الطلاب.

وقد أفاد التقرير بأنه تم إيفاد الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد في زيارة رسمية لمقر الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية بالعاصمة الأردنية عمان، حيث هَدف اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون المشترك مع الاتحاد فى الفترة القادمة، وذلك بعد مخاطبات بين الطرفين بهدف التعاون مع الجامعات المختلفة العربية ذات تصنيف دولي مرتفع.

هذا وقد استقبل سيادته د.عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات مبدياً ترحيبه بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وتضمن الاجتماع أهمية إعداد قادة من طلاب الجامعات العربية على أرض جمهورية مصر العربية التي كانت وستظل مهد الحضارات وخاصة للأشقاء العرب وذلك لما كان لإتحاد الجامعات العربية من دور ريادي في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وقد حضر الإجتماع د. خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، د. فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، وأ/ لينا البيطار مديرة الإدارة العامة، والمهندس جهاد خراز مساعد مدير المجلس، وأ/ دينا أبو رزق منسق اتحاد الجامعات العربية.

ومن جانبه، أوضح د. كريم همام على حرص معهد إعداد القادة على تجميع الشباب العربي من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة، وإعداد قائد عربى قادر على تحمل المسئولية، وكذلك التقاء الثقافات ومد جسور التواصل والتعاون في العديد من المجالات، وتحقيق التواصل الفعال بين الحضارات، وتبادل الخبرات المختلفة وتقديم خدمات متميزة للوافدين من الطلاب، والاهتمام بهم وتحفيزهم على المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الوزارة متمثلة فى معهد إعداد القادة والذي ينعكس إيجابا على تنمية مهاراتهم ومواهبهم الإبداعية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.