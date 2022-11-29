تشغيل عيادات مسائية فى 8 مستشفيات للصحة النفسية خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل أعمال رفع كفاءة وتطوير الخدمات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتى تضمنت زيادة السعة الاستيعابية لأسرة علاج مرضى الإدمان بمستشفى أسيوط للصحة النفسية، إلى 32 سريرا، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بمكافحة وعلاج الإدمان.





وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى افتتاح وحدات للرعاية المتوسطة لمرضى الإدمان فى مستشفيات "العباسية والمطار والمعمورة" استعدادا لتطبيق سياسات خفض الضرر بشكل متكامل داخل مستشفيات الأمانة.

وتابعت منن أنه تم تشغيل عيادات مسائية بـ8 مستشفيات، تابعة لأمانة الصحة النفسية، لتقديم خدمات علاج الإدمان، إلى جانب بدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية بمستشفى إمبابة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، تمهيدا للافتتاح الرسمى للمركز.

وأوضحت "منن" أنه تم تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، من خلال برنامج "تعافى" عبر جلسات علاجية أثناء فترة تأهيل المرضى، بما يضمن تقديم الحد الأدنى من الخبرات والمعلومات العلاجية التى تساعد المرضى على التعافى.

وأضافت "منن" أن برنامج "تعافى" يتضمن التعريف بمهارات الثقافة العلاجية، وتعديل السلوك اللازم لحياة سوية بدون مخدرات، مؤكدة توفير مجموعة من الخدمات والأنشطة والتدريبية والتوعوية فى مجال علاج الإدمان، بما يساهم فى دمج المرضى فى المجتمع بعد إتمام البرنامج العلاجى.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إن الأمانة تعمل على توفير الرعاية المجتمعية للمريض، والتى تتضمن خدمات التأهيل النفسى، وخدمات الرعاية اللاحقة ومنع الانتكاسة، وكذلك التأهيل المهنى (العلاج بالعمل) والتأهيل البدنى (العلاج بالرياضة).

وأضافت "منن" أن مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، كرمت 288 متعافيا، خلال 3 أشهر، على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.