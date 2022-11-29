القوى العاملة تصدر تقريراً بشأن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:23 صباحاً - 9 مكاتب عمالية تحمي حقوق 4 ملايين و48 ألف عامل مصري في 8 بلدان حول العالم ..ولها 10 أهداف .

*السعودية أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية تليها الاردن والكويت والإمارات العربية المتحدة.

* خلال 2022 ..نجحت في استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويضات

*في عام 2022 ..إعتماد 147 ألفاً و 342 عقد عمل لمصريين..تنفيذ 1639 زيارة ميدانية..مفاوضات جماعية..الرد على 67 ألفاً و 736 إستشارة عمالية.

* في عام واحد.. تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت 31.9 مليار دولار.

*جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج ..تَعرف عليها ..

أصدر المركز الاعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء تقريراً بشأن جهود "الوزارة" بقيادة وزيرها حسن شحاتة في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة،راصداً مهام ،وبيانات ومعلومات عن مكاتب التمثيل العمالي بالبلدان الأكثر إستقبالاً للعمالة المصرية،حيث لاحظ "التقرير" أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية، تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أكد "التقرير" على أن "الوزارة" التي ترعى حقوق العمال المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر،تحرص ايضا على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف في تلك "المكاتب"،قبل السفر للعمل بسفارات مصر حيث مقرات مكاتب التمثيل العمالي..كما رصد التقرير نجاح مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري 2022 من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات..كما أوضح التقرير أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي فقط ،يبلغ حوالي 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها"الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة، والصيد"، موضحاً ايضا وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج منها مكتبان بالمملكة العربية السعودية، ولافتاً إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021 - 2022) نحو 31.9 مليار دولار..فما هي الحكاية ؟

*حلقة الوصل:

قال التقرير عن تلك المكاتب أنها بمثابة "حلقة الوصل" بين العمال المصريين في الخارج والدولة المصرية بكافة أجهزتها ،وانها مكاتب تابعة لوزارة القوى العاملة ،و لديها كثير من المهام والمسئوليات تجاه أبناء بلدها منها :حماية ورعاية واسترداد للحقوق،وضمان علاقة عمل متوازنة مع اصحاب الاعمال،وردود على شكاوى واستفسارات ..

وبحسب معلومات إدارة التمثيل الخارجى التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة،قال "التقرير" ان مكاتب التمثيل العمالى هى مكاتب فنية مقرها بالسفارة أو القنصلية العامة بالخارج تتبع وزارة القوى العاملة وتخضع للتوجيه العام من مدير عام الادارة العامة للتمثيل الخارجى،وان احدث بياناتها تقول -كما ذكرنا في مقدمة التقرير -ان عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية المتواجد بها تلك المكاتب ،طبقاً للإحصائيات الاخيرة يبلغ تقريباً 4 ملايين و 48 الف عاملاً مصرياً يعملون في عدة قطاعات منها " الصناعى والتجارى والصحى والتعليمى والتشييد والبناء والخدمات والزراعة والصيد " وبلغت تحويلاتهم خلال العام الماضى نحو 31 مليار دولار خلال 2021 .

*10 أهداف:

وبشأن دورها قال التقرير انها تقوم بالمهام التالية :1 – دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية .2-رعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها .3- التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها .4- إعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة .5- المشاركة في إجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية .6- بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم .7- التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج .8- وضع البرنامج الفنى لزيارات السادة وزراء العمل العرب والاجانب على نحو يساهم في تذليل العقبات التى تواجه العمالة المصرية بالخارج .9- إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الايدى العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها .10- إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية .

*كيفية التواصل معها :

قال التقرير أن عدد تلك المكاتب بالخارج يبلغ 9 مكاتب،مبيناً طرق التواصل معها كالتالي : 1- المملكة العربية السعودية ( جدة – الرياض ) ...ويمكن التواصل مع مكتب جدة من خلال رقم الهاتف 009660559510659 ، ومكتب الرياض من خلال الرقم 00966547022894 ..2- المملكة الأردنية الهاشمية ( عمان ) :ويمكن التواصل معه من خلال رقم الهاتف 00962778444310 ..3 - دولة الامارات العربية المتحدة ( أبو ظبى ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية 0097124446491، 0097124447938..4- دولة الكويت ( الكويت ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية 0096597873053، 0096594152601 ..5- دولة العراق ( بغداد ):ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم 009647803765488..6- دولة قطر ( الدوحة ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال 0044830238674 أو 0030246082974 ..7- دولة لبنان ( بيروت ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الأرقام التالية 0096181871098 ، 009611848833..8- دولة إيطاليا ( ميلانو ) : ويمكن التواصل مع المكتب من خلال الرقم: 00390229516360...وخصصت وزارة القوى العاملة على موقعها الرسمى بيان بالمكاتب وعنوانها وارقام التواصل على الرابط التالى :

https://www.manpower.gov.eg/AdvisersAddresses.html..

كما يمكن التواصل مع المكاتب العمالية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على الفيس بوك، وارسال رسالة نصية بالشكوى او الاستفسار المطلوب وسيتم الرد عليها من خلال المركز الاعلامى للوزارة .

*إنجازات :

وجاء في التقرير أن مكاتب التمثيل العمالى استطاعت خلال العام الحالى 2022 ،ومنذ بدايته وحتى نهاية شهر اكتوبرالماضى، تحقيق العديد من الإنجازات في شتى مجالات عملها ومنها : إعتماد 147 ألفاً و 342 عقد عمل لمصريين ، كما تم تنفيذ 1639 زيارة ميدانية، واجتماعات عمالية للمنشآت وأصحاب الاعمال ، والرد على 67 ألفاً و 736 إستشارة عمالية ، فضلاً عن إسترداد 326 مليون و 330 ألفاً و 712 جنيه مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات او تعويض دفعة واحدة او ضمان ومعاشات ، وتستمر المكاتب في آداء دورها المعتاد في البلدان العربية والأجنبية لخدمة العمالة المصرية الموجودة بداخلها او المغادرين..

*الملحقين العماليين :

وذكر التقرير حرص الوزارة على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للسادة المرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذا الإحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى،وكانت من اولى الدورات التى حصلوا عليها:دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ، بالإضافة إلى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، فضلاً عن دورتين تدريبيتين تحت إشراف وزارة الخارجية ، فضلاً عن دورة تدريبية للملحقين المرشحين ضمن مشروع THAMM ،التى تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة جهات لتأهيلهم للقيام بمهام عملهم المستقبليه على النحو الامثل..