اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران دولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:23 صباحاً - يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 11 رحلة طيران دولية أوروبية، تصل ضمن 79 رحلة طيران دولية خلال الأسبوع، حيث يتم إنهاء إجراءات الوصول، ونقل السياح للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم بشواطئ مرسى علم.

وتصل اليوم الثلاثاء 11 رحلة من عدة دول مختلفة منها 4 رحلات من بولندا، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج.

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من اليوم السبت وحتي نهاية الأسبوع الجاري 79 رحلة طيران من 11 دولة اوربية مختلفة علي راسها المانيا والتشيك وبولندا.