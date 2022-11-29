موجز دوت الخليج: أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وشكل امتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - نشر "دوت الخليج"، على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار المتنوعة التى شهدتها الساحة السياسية، والداخلية، والخارجية، والرياضية، والفنية، والثقافية.





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