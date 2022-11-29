توجيه السيسى بتعميق دراسات الأوضاع العالمية وانعكاساتها على مصر تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى وعملية التنمية، خاصة تصاعد معدلات التضخم العالمى وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فى ضوء نقص المعروض العالمى منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التى تمت خلال السنوات الماضية فى مجال الإصلاحات الاقتصادية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول "متابعة المؤشرات الاقتصادية فى ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، فى ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ النمو العالمى، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادى الوطنى.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا إجماليا بنهاية العام المالى الحالى حوالى 5%، وهو ما يفوق توقعات المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التى أظهرها الاقتصاد المصرى، بسبب انتهاج سياسة التوسع فى الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.

وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التى انعقدت بشرم الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمى لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الإقليمى للمنظمات الدولية بالحى الدبلوماسى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما عرضت وزيرة التخطيط أيضا أهم مبادرات الوزارة خلال القمة، خاصة مشروعات صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات فى مجال التحول الأخضر، مشيرة إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما وقع صندوق مصر السيادى خلال القمة اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذى يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام.

وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التى تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مصر، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت فى إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر فى هذا الخصوص.

كما اطلع الرئيس على تطورات دعم مصر للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بهدف تحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقرا على مستوى القارة، وفقا لمعايير التنمية المستدامة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة من أجل تعزيز قدرة إفريقيا على الصمود فى مواجهة تغير المناخ"، والتى ستتم تحت رعاية الرئيس.

وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستغلال الأمثل للتمويلات الإنمائية التى تم حشدها فى قمة المناخ العالمية COP27 فى كل المحاور لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين لاسيما فى القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خصوصا ما يتعلق بقطاعى الرى والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادى والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية COP27 فى حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر فى إطار منصة نوفى الوطنية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى أن منصة "نوفى" لاقت دعما وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجا رائدا مصريا يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخى من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء فى إطار برنامج وطنى واحد.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج القمة العالمية للمناخ COP27 التى انعقدت فى شرم الشيخ فيما يتعلق بحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لصالح المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفى"، وبلغت التمويلات قيمة 10.3 مليار دولار من خلال الاتفاقيات وحزم التمويل لقطاعات الحكومة من شركاء التنمية متعددى الأطراف وكذلك فى الإطار الثنائى، والتى تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية المتنوعة فى إطار المحاور الرئيسية لبرنامج "نوفى"، وهى المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل.

وفيما يتعلق بمحورى المياه والغذاء، فقد أوضحت وزيرة التعاون الدولى أن التمويلات الجديدة ستؤدى إلى التوسع فى مشروعات الرى باستخدام الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الأنشطة الزراعية المستدامة، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النظيفة وتحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية، مما سيقلل من الهدر فى المياه ويساعد على زيادة إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضى، بما يخدم أكثر من 50 مليون مواطن فى منطقة وادى النيل والدلتا، الذين سيستفيدون من مشروعات الأمن الغذائى والمائى لدعمهم فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

أما عن محور الطاقة، فإن التمويلات تستهدف تنفيذ محطات لطاقة الرياح والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى توفير الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى من المحطات.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج المؤتمر الاقتصادى فيما يخص دور التعاون الدولى والتمويل الإنمائى فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وقد وجه الرئيس بالإسراع قدما فى تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التى تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كل الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات.

وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ويهدف المشروع إلى معالجة إشكاليات القانون الحالى، من خلال مراعاة البعد الاقتصادى للدولة، والنظر فى مخالفات البناء والتى ارتبطت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، وبما يراعى عدم إهدار الثروة العقارية، بالإضافة إلى رغبة الحكومة فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح فيها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.‪

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ خلال جلسته العامة أمس، مناقشة مواد مشروع القانون، حيث وافق على المادة الثانية والتى نصت، على إلغاء القانون رقم - 17- لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على أن تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت والتى لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الحالى، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتى: أولا: عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل، ثانيا: أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم - 17- لسنة 2019 المشار إليه، وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما أجازت المادة لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم، وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بالقانون رقم - 17 لسنة 2019 - المشار إليه، من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

كما وافق المجلس على المادة الثانية، والتى تنص على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1- تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. ‪ ‬

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع، وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة‪.

3- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح، وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة -2- من القانون رقم -144- لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.