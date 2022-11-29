امتحانات الثانوية العامة 2023.. كيف ستكون الأسئلة والإجابة؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، فى برنامج "اليوم"، على قناة dmc الفضائية، مساء أمس الإثنين، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون ورقية، متابعا: "الطالب سوف يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة للإجابة عن الأسئلة المقالية".

وأشار إلى أن الطالب سيتسلم كتيب المفاهيم الذى يساعده على فهم فكرة أسئلة الامتحانات، موضحا أن 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون عبارة عن اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.

وأكد متحدث التعليم أن الطالب سيدخل امتحانات الثانوية العامة 2023 بكتيب المفاهيم يضم قواعد ومصطلحات وقوانين درسها طوال العام، لافتا إلى أن التصحيح فى امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون إلكترونيا، وكل خطوة يجيب عليها الطالب عن سؤال يحصل على درجة.