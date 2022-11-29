وزيرة الهجرة: 150 خدمة ستكون متاحة على منصة مصر الرقمية للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندى، أنه العمل جارٍ مع وزير الاتصالات على منصة مصر الرقمية لتوفير تطبيق إلكترونى يقدم الكثير المزايا وخدمات وزارة الهجرة للمصريين المقيمين بالخارج.





وقالت خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الاثنين إنه سيتم إتاحة 150 خدمة على منصة مصر الرقمية، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى توفير خدمات للمواطنين المصريين بالخارج وأهمها صحة التوقيع".

واعتبرت السفيرة سها الجندى، أن توفير خدمة صحة التوقيع للمصريين بالخارج سوف تعمل على تسهيل إجراءات كثيرة يرغب المواطن المصرى المقيم بالخارج فى إنهائها.

فى سياق آخر، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها متواجدة فى المملكة العربية السعودية لمقابلة أعضاء من الجالية المصرية، مشيرة إلى أن هناك أسئلة كثيرة من المصريين بالسعودية عن ملف مبادرة استيراد السيارات.

وأكملت أن المصريين بالسعودية كانوا متوقعين أن استيراد السيارات سيستمر لفترة طويلة وليس مربوطا بوقت محدد، مضيفة أنها كانت حريصة خلال تواجدها فى السعودية برفقة وفد كبير من مؤسسات الدولة للإجابة على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج عن ملف استيراد السيارات.

وأضافت :" قمنا بإيضاح كل خطوة وقرار تم اتخاذه فى ملف استيراد السيارات من الخارج لأبناء الجالية المصرية بالسعودية".

وكشفت السفيرة سها جندى عن رغبة بعض المصريين العائدين إلى مصر بشكل نهائى فى العودة بأجهزتهم الكهربائية والأثاث الخاص بهم، موضحة أنها تحدثت مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والأمر مطروح على الطاولة ومازال تحت الدراسة حتى الآن.

وتابعت الوزيرة :"نبدأ بملف استيراد السيارات للمصريين فى الخارج أولا، ثم سنعمل ثانيا على دراسة ملف رغبة بعض العاملين المصريين فى الخارج العودة بالعفش والأجهزة الكهربائية المملوكة لهم".