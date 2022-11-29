أحمد كريمة: كنت ألعب كرة القدم.. وهذا حكم الرسم وسماع الغناء

جدة - نرمين السيد - حكم سماع الغناء والموسيقى
حكم سماع الغناء والموسيقى.. وقال، فى حواره لـ برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، بـ التليفزيون المصرى، إنه وجد عدة فتاوى وصفها بـ "الشاذة" تحرم الغناء حسنه وقبيحه على حد سواء، كما تحرم الرسم على الرغم أنه رسم من الرسوم الجميلة والتصوير.
وأضاف كريمة: "حاولت أن أبحث عن الدليل على تحريم الفنون الجميلة والغناء الحسن فلم أجد أى أدلة"، لافتا إلى أن المتسلفة جعلوا حياة الناس سوادا.
واستشهد الدكتور أحمد كريمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الصدد، والذى قال فيه: "روِّحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلّت عميت"، لافتا إلى أن هذه رسالة لمن يحرم الفنون الجميلة، وكرة القدم والغناء الحسن.
حكم لعب كرة القدم
وتابع موضحا حكم لعب كرة القدم ومشاهدة المباريات: "كرة القدم مشروعة، ولكن يجب عدم التعصب الكروى، فآفة كل شيء ضار هو التعصب"، مشيرا إلى أنه كان يلعب كرة القدم وهو فى المعهد الأزهرى بالإعدادية.
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