التأمينات: يمكن للمواطن الاشتراك فى معاش إضافى لرفع قيمة معاشه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة له، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن المعاش يقترب من 80% من آخر مرتب تقاضاه الموظف، مؤكدا أن الحد الأدنى للمعاش أصبح 1105 جنيهات والأقصى 8720 جنيها.

وذكر رئيس التأمينات، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بدأ بـ35 جنيهًا، ثم ظل الحد الأقصى في معاش الأجر المتغير 500 جنيه لمدة 16 عامًا، منوهًا إلى أن الأمر أدى إلى انخفاض قيمة المعاشات.