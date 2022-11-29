أسقف أسيوط يهنئ الأنبا برسوم لنواله رتبة «المطرانية»

جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم الاثنين، التهنئة للمطران الأنبا برسوم مطران ديروط لنواله رتبة المطرانية.



جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، اليوم الاثنين، التهنئة للمطران الأنبا برسوم مطران ديروط لنواله رتبة المطرانية.

وحضر إلى مقر المطرانية بديروط، الأنبا يوأنس لتقديم التهنئة، وكان فى استقبال الأنبا برسوم، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

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