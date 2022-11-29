طقس 6 أيام.. الأرصاد تعلن التقلبات الجوية وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - طقس الايام القادمة

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يكون طقس 6 أيام مقبلة، مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس خلال الأيام المقبلة، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة ستتراوح بين 22 إلى 24 درجة، كاشفة عن أماكن سقوط الأمطار على معظم المحافظات.

طقس الايام القادمة

وأشارت إلى ظهور الشبورة المائية خلال طقس الأيام القادمة على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة خلال الصباح الباكر، محذرة السائقين على الطريق بضرورة توخى الحذر خلال تلك الفترة.