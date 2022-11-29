الرئيس السيسى يشارك في حفل "يوم الجمهورية الهندى" كضيف شرف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:30 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر اليوم الاثنين أنه من المُقرر أن يشارك رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كضيف شرف في حفل "يوم الجمهورية الهندي" المُقرر عقده يوم 26 يناير المقبل، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".

تعكس تلك الدعوة الكريمة - بحسب الخارجية المصرية - التقدير المتبادل بين البلدين على مستوى القيادة، وما يوليه الجانبان من اهتمام بالارتقاء بالعلاقات بينهما.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر والهند تحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية ٧٥ على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما وجهت الهند الدعوة لمصر للمشاركة كدولة ضيف خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين في عام 2022 - 2023، وذلك في إطار تميز العلاقات بين البلدين