محافظ الإسكندرية يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع تطوير ميدان محطة مصر

جدة - نرمين السيد - والتقى المحافظ بعدد من المواطنين مؤكدا لهم مدى الاستفادة من أعمال التطوير وتحويل الميدان لمنطقة سياحية واقتصادية آمنة ذات عائد استثمارى للمواطن والدولة، وكذلك الفائدة التى تتعلق بالحركة المرورية فى الميدان.
وثمّن دور الجهات القائمة على تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالًا لمسيرة التنمية والإنجازات التى تتم فى المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار الدعم الكامل الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمدينة الإسكندرية.
وأوضح الشريف أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، إذ يشمل المشروع سوقًا حضاريًا متكاملًا يوفر بديلًا حضاريًا للباعة مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات الأجرة والحافلات بما يحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية.
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