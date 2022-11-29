التخطيط لـ«دوت الخليج»: ثقة الشعب تزداد فى جهود الحكومة لمواجهة الشائعات

جدة - نرمين السيد - شهدت جلسات منتدى مصر للإعلام، حديثا عن دور الحكومة ووسائل التواصل الخاص بها وكذلك الإعلام فى التعامل مع الجمهور بجلسة حضرها "دوت الخليج" وحملت عنوان "جمهور جديد.. استراتيجيات جديد".





وردا على سؤال محررة "دوت الخليج" بشأن دور الحكومة فى مواجهة الشائعات ونسبة تصديق المواطنين لبيانات الحكومة مع انتشار الكثير من الشائعات عبر السوشيال ميديا، أكد الدكتور محمد العقبى، المستشار الإعلامى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الحكومة فى مواجهة الشائعات باتت واضحة ومؤثرة فى قطاع عريض من الشعب المصرى، وذلك من خلال المبادرة التى دشنتها للرد على الشائعات بشكل آنى عبر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء.

وأضاف العقبى، أن ثقة الناس فى تصديق مصدر مثل مجلس الوزراء تزداد فى ظل شائعة مصدرها السوشيال ميديا وحسب، مشيرا إلى ضعف قوة تأثير شائعات السوشيال الميديا فى ظل قوة مصدر واضح ممثل فى مجلس الوزراء فهو أقوى فضلا عن سرعة دحض هذه الشائعات بالحقائق.

وأوضح أن أساليب جماعة الإخوان المسلمين هى الشائعات التى تهدف لضرب الإنجازات ومنها ما أثير بشأن زيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة وكذلك زيادة أعداد المستفيدين من بطاقات التموين، حيث حرصت على استهداف الموضوعات الجماهيرية.

وأشار إلى أن المواطنين بعد مبادرات الدولة فى رصد الشائعات وتقديم الحقيقة بات لديهم وعى بوجود محاولات للنيل من الدولة المصرية عبر الشائعات، باستخدام السوشيال ميديا، مشيدا بقوة وسرعة مجلس الوزراء فى دحضها.