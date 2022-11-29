الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وقالت الأرصاد الجوية، فى بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، وخليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت أن الفرصة مهيأة اليوم، لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر على معظم الأنحاء، ويكون لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 0.75 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.