منتخب البرتغال يتأهل لدور الـ16 فى كأس العالم 2022 بفوز مثير على أوروجواي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:26 مساءً - فاز منتخب البرتغال على حساب نظيره أوروجواي بنتيجة 2-0 فى المباراة التي أقيمت على ملعب "استاد لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

جاء هدفا منتخب البرتغال عن طريق برونو فيرنانديز فى الدقيقتين 54، و94 على التوالي ليتأهل الفريق رسمياً إلى الأدوار الإقصائية بعد تصدر المجموعة برصيد 6 نقاط والعلامة الكاملة دون النظر الى نتيجة الجولة الختامية.

ويتصدر "برازيل أوروبا" جدول ترتيب المجموعة الثامنة في مونديال 2022، برصيد 6 نقاط، يليه منتخب غانا برصيد 3 نقاط، وكوريا الجنوبية بنقطة واحدة بالتساوي مع أوروجواى المتذيل للترتيب.

وبدأ منتخب البرتغال مشواره في النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، بفوز مثير على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الدراماتيكية، التي جمعت المنتخبين على استاد "974" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة، ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

فيما لا يملك منتخب أوروجواى أي بدائل سوى تحقيق الفوز على برازيل أوروبا من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل للدور التالي.

وسقط منتخب أوروجواى في فخ التعادل السلبي أمام نظيره أوروجواي فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثامنة.

ويسعى المنتخب البرتغالي للثأر من ممثل أمريكا الجنوبية، الذى تسبب فى إقصائه من منافسات دور الستة عشر للنسخة الماضية من كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما حقق منتخب أوروجواى الفوز على برازيل أوروبا بهدفين مقابل هدف.

ويبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضم منتخب أوروجواى لقائمة ضحايا أهدافه الدولية، حيث فشل الدون في هز شباك المنتخب الأمريكي الجنوبي وذلك في المواجهة الوحيدة التي خاضها أمام في ثمن نهائي كأس العالم 2018.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، بيبي، جيريرو.

خط الوسط: ويليام كارافايلو، روبين نافاس، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو.

بينما جاء تشكيل منتخب أوروجواي كالتالي:

حراسة المرمى: روشيت.

خط الدفاع: خيمينيز، جودين، كواتيس.

خط الوسط: فاريلا، فالفيردي، بينتاكور، فيتشينو، أوليفيرا.

خط الهجوم: داروين نونيز، كافاني.