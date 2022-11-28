الأرصاد: غدا تكاثر للسحب وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية والبحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:25 مساءً - قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غداً الثلاثاء طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ولطيف في النهار، على كل من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة"، أن تأثيرات الكتل الهوائية فى جنوب الجمهورية تختلف عن الكتل الهوائية على شمال البلاد، لافتا إلى أن تأثير منخفض السودان الموسمي ومنخفض البحر الأحمر سيظهر خلال الـ 48 ساعة القادمة على جمهورية مصر العربية.

وأوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض سيمتد على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى وجود منخفض في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب وتساقط الأمطار، لافتا إلى أن الأمطار ستكون خفيفة، على مناطق السواحل الشمالية ومتوسطة على جنوب البحر الاحمر، والأمطار مستمرة غداً الثلاثاء.