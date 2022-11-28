جدة - نرمين السيد - زار الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، البرتغال، حيث التقى ريكاردو كوندى، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء البرتغالية، للتباحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاستخدامات السلمية للفضاء والتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة فى هذا المجال، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات والقدرات البرتغالية فى هذا الصدد.





كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الفضاء، تهدف إلى تنمية ودفع تبادل المعرفة وتوطين التكنولوجيات الخاصة بالفضاء بين البلدين، وكذا تدريب وتأهيل الكوادر على المستويات الوطنية والإقليمية وخاصة الإفريقية. من جانبه، أشار السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، إلى أن زيارة رئيس وكالة الفضاء المصرية قد تضمنت أيضاً لقاءات بعدد من مسؤولى مركز الهندسة والتطوير البرتغالى CEiiA المعنيين بالفضاء والطيران والمسح البحرى، حيث تعرف على القدرات العلمية والفنية التى يمتلكها المركز بإعتباره أحد أهم المراكز البحثية فى مجال الفضاء فى البرتغال، فضلاً عن التعرف على قدرات المركز التصنيعية للأقمار الصناعية بمختلف أحجامها وكذا قدراته الهندسية فى مجال التصميم والإنتاج. كما أكد النجار على أن توقيع مذكرة التفاهم للتعاون فى مجال الفضاء بين البلدين يعد خطوة جديدة فى طريق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين كل من مصر والبرتغال، كما أنه يضع الأساس للتعاون فى مجال البحث العلمى والهندسى فى أحد أكثر المجالات التكنولوجية تعقيداً وتطوراً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع البرتغال فى مجال الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.