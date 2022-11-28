سفارتنا بجوبا تحتفل بالطلاب المقبولين فى المنح الدراسية بجامعات مصر

جدة - نرمين السيد - نظم السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جنوب السودان، حفل استقبال لمجموعة من الطلبة الجنوب سودانيين الذين تم قبولهم للدراسة فى الجامعات المصرية للعام الدراسى 2022/2023، وذلك فى إطار برنامج المنح الدراسية السنوى المقدم من جمهورية مصر العربية إلى جنوب السودان.





وأكد السفير عبد القادر، خلال الحفل أن هذه المنح تأتى فى إطار العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وجنوب السودان، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بخريجى جامعاتها الذين يشاركون الآن فى بناء جنوب السودان فى مختلف المواقع، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للطلاب فى دراستهم وحياتهم فى مصر وسط أشقائهم. هذا، وقد أعرب الطلاب من جانبهم عن سعادتهم لقبولهم فى المنحة الدراسية، مؤكدين اعتزامهم تحقيق أقصى استفادة خلال سنوات دراستهم فى الجامعات المصرية، واستثمار ذلك فى بناء مستقبل بلادهم.

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