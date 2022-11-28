الأنبا صموئيل يرسم ثلاثة كهنة جدد بإيبارشية طموه

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا صموئيل أسقف طموه، القداس الإلهى، اليوم الاثنين فى كنيسة الشهيد أبوسيفين والقديس الأنبا كاراس بطموه (مقر المطرانية)، وشاركه الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لكنائس قطاع المحلة الكبرى، ومجمع الآباء كهنة الإيبارشية.





ورسم الأنبا صموئيل، عقب صلاة الصلح، ثلاثة من الشمامسة كهنة عموميين للخدمة بكنائس الإيبارشية، وهم:

- الشماس عادل خلف كاهنا عاما، باسم القس أغناطيوس.

- الشماس عيد سليمان كاهنا عاما، باسم القس داود.

- الشماس استيف لطيف كاهنا عاما، باسم القس بيمن. ومن المقرر أن يقضى الكهنة الجدد فترة الأربعين يوما التالية فى دير السيدة العذراء السريان بوادى النطرون لتعلم الطقوس.

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