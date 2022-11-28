شوط سلبى بين البرتغال وأوروجواي فى كأس العالم 2022.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - تعادل منتخبا البرتغال ضد أوروجواي سلبياً فى الشوط الأول من المباراة المقامة حالياً على ملعب "استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والأخيرة بنهائيات كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً يمثلون القارات الست.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة فى أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية كانت البطاقة الصفراء التى حصل عليها رودريجو بينتانكور هى الإنذار الأسرع فى كأس العالم الحالي بعد (5:43 دقائق من اللعب).

وقالت الشبكة، إن هذه المرة الأولى منذ بطولة جنوب أفريقيا 2010 التى لا يشارك فيها لويس سواريز وإدينسون كافانى ثنائيًا مهاجمًا فى فريق أوروجواي الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي في المونديال.

ويسعى المنتخب البرتغالى، الذى يتسلح بالنجم كريستيانو رونالدو، لتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرا لدور الستة عشر بكأس العالم.

ويتصدر "برازيل أوروبا" جدول ترتيب المجموعة الثامنة في مونديال 2022، برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا أوروجواى وكوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب غانا الترتيب دون رصيد من النقاط.

وبدأ منتخب البرتغال مشواره في النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، بفوز مثير على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الدراماتيكية، التي جمعت المنتخبين على استاد "974" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة، ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.البرتغال ضد اوروجواي

فيما لا يملك منتخب أوروجواى أي بدائل سوى تحقيق الفوز على برازيل أوروبا من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل للدور التالي.

وسقط منتخب أوروجواى في فخ التعادل السلبي أمام نظيره أوروجواي فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثامنة.

ويسعى المنتخب البرتغالي للثأر من ممثل أمريكا الجنوبية، الذى تسبب فى إقصائه من منافسات دور الستة عشر للنسخة الماضية من كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما حقق منتخب أوروجواى الفوز على برازيل أوروبا بهدفين مقابل هدف.

ويبحث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضم منتخب أوروجواى لقائمة ضحايا أهدافه الدولية، حيث فشل الدون في هز شباك المنتخب الأمريكي الجنوبي وذلك في المواجهة الوحيدة التي خاضها أمام في ثمن نهائي كأس العالم 2018.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، بيبي، جيريرو.

خط الوسط: ويليام كارافايلو، روبين نافاس، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو.

بينما جاء تشكيل منتخب أوروجواي كالتالي:

حراسة المرمى: روشيت.

خط الدفاع: خيمينيز، جودين، كواتيس.

خط الوسط: فاريلا، فالفيردي، بينتاكور، فيتشينو، أوليفيرا.

خط الهجوم: داروين نونيز، كافاني.

البرتغال ضد أوروجواي

البرتغال ضد أوروجواي