الرعاية الصحية: مستمرون فى التطوير لتغطية خدمات 100 مليون مصرى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور أحمد السبكى، استمرار الهيئة فى التطوير باستخدام أفضل التقنيات العالمية بهدف توفير الرعاية الصحية الأمثل للمواطنين، والمضى قدما نحو توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها تأسيس نظام صحى قوى يوفر تغطية صحية شاملة بجودة عالمية لـ100 مليون مصرى.





جاء ذلك بمناسبة إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الإثنين، عن فوز معاهد رعاية الفنية للتمريض فى محافظة بورسعيد بجائزة "الإبداع" لعام 2022، ضمن فعاليات الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذى انطلق أول أمس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تحت شعار "نبنى حضارة طبية بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل"، الذى انطلق بداخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر.

أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور أحمد السبكى، أن الهيئة تولى اهتماما خاصا بالتعليم الفنى، وهو ما أدى لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية، فى إطار استراتيجية الهيئة نحو تغطية احتياجات كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل من الأفراد والأطقم التمريضية مستقبلا.

وأشار إلى توفير كل السبل للوصول لتعليم وتدريب طبى متميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والخدمات الطبية والرعاية التمريضية عالميا.​

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن سجل إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس الابتكار والإبداع فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التفوق على جميع المستويات العلاجية والإدارية والفندقية والخدمية، مشددا: "نستمر فى التطوير باستخدام أفضل التقنيات المعمول بها فى العالم من أجل توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، والمضى قدما نحو توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها تأسيس نظام صحى قوى يوفر التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية لـ 100 مليون مصرى".

بدورها، قالت عضو مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على تمريض التأمين الصحى الشامل وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة كوثر محمود، إن منظومة التمريض شهدت نقلة نوعية، بعد تطوير المناهج الخاصة بالمعاهد الفنية للتمريض والاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية، واستحداث زيا مطابقا للمعايير العالمية، ليكون مقدمى الخدمة التمريضية بمنظومة التأمين الصحى الشامل واجهة مشرفة ترتقى بالمنظومة الصحية المصرية.

ولفتت إلى أن الكوادر التمريضية المدربة المتحدثة بعدد من اللغات الأجنبية أثبتت جدارتها وكفائتها خلال استقبالهم الوفود الأجانب التى أشادت بمهاراتهم على المستوى الفنى خلال مؤتمر المناخ Cop27.

وأوضحت أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 8 معاهد فنية للتمريض على مستوى المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التمريضية، وبما يواكب التطور الملحوظ للمنظومة الصحية فى مصر، وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

تجدر الإشارة إلى إطلاق فعاليات الملتقى السنوى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، أول أمس السبت، تزامنا مع مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل رسميا من محافظة بورسعيد فى 26 نوفمبر 2019.