البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة الأنبا شنودة بقرية الباسكية البلينا

جدة - نرمين السيد - وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا ويصا مطران إيبارشية البلينا وللآباء كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص إيليا جابر كندس، ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع المقدسين. ولد الأب ايليا فى 12 سبتمبر 1953، وسيم كاهنا فى 23 نوفمبر 1999، ونال رتبة القمصية فى أول أبريل 2003، وأقيمت صلوات الجنازة اليوم فى كنيسة القديس الأنبا شنوده بالباسكية بمشاركة الأنبا ويصا مطران الإيبارشية، وعدد من كهنتها، وأسرة الأب المتنيح وأبنائه ومحبيه.

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