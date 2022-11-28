تعاون لإنشاء وتطوير خدمات مالية لمنظومة التعليم قبل الجامعى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، وقع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

واتفق الطرفان على إدارة وتشغيل منظومة خدمات مالية غير مصرفية للتعليم ما قبل الجامعى يشمل منصات السداد الإلكترونى لمصروفات المدارس وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية، واستضافة وتشغيل منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب ومنظومة التعليم الشاملة بالاعتماد على البنية التكنولوجية المؤمنة والمشفرة لشركة إى فاينانس، وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات والأقساط المدرسية وتقديم خدمات أخرى يتم اضافتها فى ملحقات لهذه الاتفاقية.

وفى كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر المهم "مؤتمر الشمول المالى (PAFIX)، والذى يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، من خلال زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية فى المعاملات المالية والتوسع فى وسائل الدفع، وكافة المعاملات الإلكترونية، خاصة فى ظل تطورات عالمية متسارعة أثرت على كافة دول العالم.

وقال وزير التعليم، أن ذلك يأتى فى ضوء استراتيجية الدولة نحو تطوير كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والتى من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصرى، مشيرا إلى سعى الوزارة نحو إنشاء وتطوير منصة خدمات مالية متطورة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعى؛ للتخفيف من الأعباء الإدارية على أولياء الأمور، وتبسيط الإجراءات بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت، والعمل على التوسع فى التعليم الرقمى، من خلال توفير الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد حجازى، أنه على هامش هذا المؤتمر، وتنفيذا لمخرجاته يأتى توقيع بروتوكول التعاون بين التعليم مع إحدى الشركات الرائدة فى مجال الاستثمارات المالية والرقمية لخدمة التحول الرقمى المالى فى مصر، وهى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية؛ وذلك لتشغيل وإدارة منظومة خدمات مالية غير مصرفية للتعليم ما قبل الجامعى، يشمل السداد الإلكترونى لمصروفات المدارس، وخدمات تقسيط المصروفات الدراسية، وإدارة منصات تعليمية متطورة لخدمة الطالب، ومنظومة التعليم الشاملة، بالاعتماد على البنية التكنولوجية المتطورة للشركة وإتاحة عدة قنوات إلكترونية لقبول المتحصلات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للدعم الفنى، وإتاحة منظومة شاملة لمتابعة الشكاوى والمقترحات لجمهور المتعاملين فى الخدمات التعليمية، فضلا عن الخدمات الأخرى المنصوص عليها ضمن بنود هذا البروتوكول، والمقدمة من خلال الشركات التابعة لها.

وتابع: إبرام هذا البروتوكول يعد ترجمة حقيقية لرؤية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء مصر الرقمية ودعما لجهود الدولة الحثيثة نحو تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن جهود شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركاتها التابعة لها تمثل دعما حقيقيا لجهود الدولة المصرية فى التوسع فى تحقيق الشمول المالى، من خلال تقديم خدماتها للقطاع الحكومى، وشركات القطاع الخاص والقطاع المصرفى، ومدها بأحدث تقنيات التكنولوجيا المالية والرقمية، وتوفير الخدمات والمنتجات الرقمية؛ سعيا منها لإتاحة أكبر عدد ممكن من قنوات القبول، وأدوات الدفع والتحصيل الإلكترونية فى مصر، بالاعتماد على الشبكة المالية للحكومة المصرية، إلى جانب تقديم خدمة متميزة للجمهور، من خلال توفير عدة منصات إلكترونية ذات بنية تحتية عالية التقنية، طبقا لأحدث القياسات العالمية، من خلال الشبكة الجماهيرية لشركة إى خالص التابعة لها.

وفى كلمته، أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية عن سعادته بالاحتفال بالعام التاسع وهذا يدل على الاستدامة، مشيرا إلى أن التحول الرقمى ساعد فى حل الكثير من المشكلات التى تواجه الدولة ومنها البيروقراطية، والتحول الرقمى له القدرة على أن يصل بالمجتمع إلى كفاءة أعلى، مشيرا إلى أن العقول المصرية توجد فى كل دول العالم ولها تأثير قوى فى هذا المجال، ويمكن أن تظهر قوتنا وكفاءتنا.

وأوضح الوزير أن الوزارة العامة للدولة كانت تتم ورقيا، ولكن توجيهات الرئيس بالتحول إلى نظام رقمى خلال سنة واحدة، وذلك تتطلب جهد كبير، مشيرا إلى أن التحول الرقمى كان نتاج العقول المصرية، وأن هذا التحول الرقمى هو الطريق لاستغلال قدرات المصريين حتى نصل إلى صفوف التقدم الاولى.

وأضاف وزير المالية أن التحدى الذى نواجهه ويواجه العالم هو التضخم الاقتصادى، وأننا كلما أسرعنا فى الرقمنة كلما قلل هذا من الاستنزاف المالى، فعلى سبيل المثال لن يكون هناك مصاريف انتقالات ووقت ومجهود عندما يتقدم ولى الأمر للتقديم لمدرسة لأولاده، فكل تلك الأمور تتم إلكترونيا.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتطوير منصة خدمات مالية متطورة لمنظومة التعليم ما قبل الجامعى للتخفيف من الأعباء الإدارية على أولياء الأمور وتبسيط الإجراءات بما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات فى أسرع وقت، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتى تأتى فى ضوء رؤية مصر 2030 والتى من شأنها الارتقاء بحياة المواطن المصرى.