سفير مصر الجديد يقدم صورة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية السودانى

جدة - نرمين السيد - وعقب تقديم صورة من أوراق الاعتماد، نقل السفير هانى صلاح خالص تحيات وتقدير سامح شكرى وزير الخارجية إلى شقيقه السودانى، معربًا عن تطلع الجانب المصرى إلى تعزيز كافة أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين ولاسيما فى مجالات التعاون الثنائى، وأهمية المضى قدما بشأن تنفيذ المشروعات الثنائية الاستراتيجية مثل مشروع الربط الكهربائى والربط السككى.
من جانبه، ثمّن وزير الخارجية السودانى على الصادق مستوى وتميز العلاقات المصرية السودانية، مؤكدا أن بلاده لديها ذات الحرص على تعزيز كافة أوجه التعاون مع الشقيقة مصر، ووعد بإعطاء الدفعة اللازمة لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائى، متمنيا للسفير هانى صلاح التوفيق فى مهام منصبه الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن السفير هانى صلاح كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية، وله سابق خبرة فى إدارة الملف والتعاون والتنسيق مع الأشقاء فى السودان.
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