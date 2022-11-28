محافظ قنا: الهوية البصرية مشروع حضارى يهدف إلى تعميق مفهوم الانتماء

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن الهوية البصرية تعد مشروعا قوميا حضاريا لخلق هوية وعلامة مميزة للمحافظة نهدف خلالها إلى تعميق مفهوم الانتماء الوطنى خاصة بين الشباب والأطفال وتسليط الضوء على القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمحافظة التى تمتلك تراثا عريقا منذ العصر الفرعونى.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع الأجهزة التنفيذية لبحث مقترح خلق هوية بصرية للمحافظة "شعار جديد لمحافظة قنا"، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى. وناقش محافظ قنا - وفقا لبيان - مقترح الهوية المقدم، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من مشروع الهوية البصرية سيتم طرحه للمشاركة المجتمعية، باعتبار المشروع حقا أصيلا لكل مواطن فى محافظة قنا، وبعد الإنتهاء من جلسات المشاركة سيتم تعميم الهوية البصرية على كافة الهيئات والمؤسسات والمشروعات المحلية والقومية والسياحية للمحافظة. وأضاف أن مشروع الهوية البصرية لمحافظة قنا يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعداد هوية بصرية للمحافظات المصرية طبقا لما تمتلكه كل محافظة من مقومات سياحية ومعالم تراثية، حيث تراعى تصميمات الهوية البصرية الأبعاد والظروف المحيطة بالبيئة.

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