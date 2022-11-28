وزير الكهرباء: تأمين التغذية الكهربائية للقطاع السياحى بأعلى جودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للمستثمرين في شتى المجالات و تذليل كافة العقبات لهم و خاصة فى مجال القطاع السياحي، كاشفا أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ونحرص دائما على تأمين التغذية الكهربائية فى مختلف أنحاء الجمهورية على أعلى مستوى من الجودة.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة، أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توفير 50 ألف ميجا وات يوميا، موضحا أن أقصى حمل على الشبكة خلال أشهر الصيف لم يتعدى 34 ألف ميجاوات و خلال الشتاء لم يتعدى الحمل الأقصى 27 ألف ميجا وات، ما يجعل الاحتياطي اليومى بالشبكة خلال الشتاء يتخطى 20 ألف ميجا وات.

و قال شاكر، أن مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين مهما بلغت، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على دعم القطاع السياحي لاستقبال السياح من أوروبا لقضاء الشتاء و الاستمتاع بالسطوع الشمسي علاوة على الاستفادة من توفير الطاقة الكهربائية فى مصر.