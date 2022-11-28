محافظ أسوان: انخفاض نسبة الأمية على مستوى المحافظة إلى 19%

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن خفض نسب الأمية بين مواطنى المحافظة يقع بمقدمة أولويات العمل التنفيذى للمحافظة، لأن ذلك يأتى ضمن أهداف التنمية المستدامة، ويسهم فى الارتقاء بجودة الحياة، موضحا أنه تم خفض نسبة الأمية على مستوى المحافظة إلى 19 %.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الإثنين للدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، بحضور صفاء عفيفى مدير فرع الهيئة بأسوان، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون لتكثيف جهود الهيئة داخل محافظة أسوان، ولاسيما بعد أن أثمرت عن خفض نسبة الأمية على مستوى المحافظة.

وقال أشرف عطية إننا نعمل سويا لتقليل نسب محو الأمية بكل شفافية ونزاهة، وخاصة فى ظل تميز العديد من المواطنين غير المتعلمين باكتساب العديد من الثقافات واللغات الأجنبية فى ممارستهم وتعاملهم مع الأفواج السياحية الزائرة، بالإضافة إلى تفردهم بالثقافات والتراث والفنون المتنوعة، فضلا عن الارتفاع الملحوظ لنسب حفظ القرآن الكريم داخل القرى.

وأضاف أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحاورها التنموية المختلفة قامت بالمساهمة فى استفادة كبار السن، وخاصة السيدات من برامج تعليم الكبار ومحو الأمية داخل القرى المستهدفة، حيث أن هناك رؤية وخطة مستقبلية لتصبح أسوان بلا أمية.

من جانبه أشاد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، بتجربة أسوان التنموية فى العديد من قطاعات العمل العام، ومنها التوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة من المحطات الشمسية، ولذا تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، وأيضا جامعة أسوان لنشر الجهود المبذولة لمحو الأمية فى المجالات المتعددة.

وأكد أن الهيئة العامة لتعليم الكبار قامت بتحديث منظومة التقويم من خلال 50 ألف معلم، و10 آلاف إدارى منتشرين فى جميع محافظات الجمهورية، وأيضا التعاون مع 328 جهة شريكة لتقليل نسب التسرب من التعليم، وتقديم وجبة علمية دسمة متواكبة مع الإتجاهات الحكومية الحديثة فى الإستعانة بالتطبيقات التكنولوجية، ومواقع التواصل الإجتماعى للإستفادة من إنتشارها، بالإضافة إلى تقديم المزايا العينية والخدمية للدارسين لتشجيعهم على الاستمرار فى التعلم لتصل نسبة الأمية إلى 24.2% بعد أن كانت 25 %، كما وصلت إلى 16 % فى الشريحة الشبابية من 16 سنة إلى 35 سنة والتى تتحمل مسئولية العمل والإنتاج.

وتبادل محافظ أسوان، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار فى ختام اللقاء الدروع تعبيرا عن أوجه التعاون البناء والمثمر.