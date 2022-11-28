الخارجية: الرئيس عبد الفتاح السيسى ضيف شرف حفل «يوم الجمهورية الهندى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها اليوم الإثنين، أنه من المُقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى كضيف شرف فى حفل "يوم الجمهورية الهندى" المُقرر عقده يوم 26 يناير 2023، وذلك تلبية للدعوة التى تلقاها من رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى".





تعكس تلك الدعوة الكريمة التقدير المتبادل بين البلدين على مستوى القيادة، وما يوليه الجانبان من اهتمام بالارتقاء بالعلاقات بينهما. وتجدر الإشارة إلى أن مصر والهند تحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية 75 لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما وجهت الهند الدعوة لمصر للمشاركة كدولة ضيف خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين فى عام 2022-2023، وذلك فى إطار تميز العلاقات بين البلدين.

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