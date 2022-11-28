تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات.. كل المعلومات عنها لطلاب الشهادة الإعدادية

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالبدء بشكل فعلي في تقديم أولى خطواتها، وذلك لاستعداد الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، وكشفت عن بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم.
رابط وزارة التربية والتعليم
الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الشهادة الثانوية
ثلاث صور خلفية بيضاء مقاس 4 في 6 مكتوب عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.
اصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي وتصل لـ 205 جنيهاً، وتم تسديدها في مكاتب البريد وتقديم صورتين من الإيصال.
اصل رسوم الامتحان بقيمة 158 جنيهاً تسدد في البريد وتقدم معها 2 صورة من الإيصال.
2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.
طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.
استمارة تقديم الكتروني مطبوعة من الموقع وتملاً كل بيانات الطالب فيها وولي الامر والتوقيع بالاسم.
تسلم الأوراق في حافظة بلاستيكية وتسلم إلى لجنة شؤون الطلاب والامتحانات في المدرسة.
وسوف يتم ملء الاستمارة الخاصة بالشهادة الإعدادية إلكترونياً على الموقع المخصص لتسجيل استمارة التقديم الي الامتحان للعام الدراسي 2022/2023.