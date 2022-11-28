انت الان تتابع خبر تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات.. كل المعلومات عنها لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالبدء بشكل فعلي في تقديم أولى خطواتها، وذلك لاستعداد الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، وكشفت عن بدء تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم.

رابط وزارة التربية والتعليم