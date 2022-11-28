وزارة الصحة تطلق 6 قوافل طبية غدا ضمن مبادرة حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 08:26 مساءً - تطلق وزارة الصحة والسكان، غدا الثلاثاء، 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات القاهرة - الإسماعيلية - البحيرة - الدقهلية - المنيا - الأقصر.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.