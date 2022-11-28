كأس العالم 2022.. كاسيميرو يقود البرازيل لدور الـ16 بهدف ضد سويسرا "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 08:26 مساءً - حسم منتخب البرازيل تأهله لدور الـ16 بمونديال 2022، بعدما حقق فوزا صعبا على منتخب سويسرا بهدف دون مقابل، فى المواجهة التي أقيمت مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022.

البرازيل ضد سويسرا

أحرز كاسيميرو هدف الفوز لصالح منتخب البرازيل فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

وألغى الحكم السلفادورى إيفان أرسيدس هدفا سجله البرازيلى فينيسيوس جونيور في شباك نظيره منتخب سويسرا بالدقيقة 64 من زمن المباراة بداعى التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل، كالتالى: أليسون - ميليتاو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - أليكس ساندرو - كاسيميرو - فريد - باكيتا - رافينيا – فينيسوس جونيور - ريتشارليسون.

فيما ضم تشكيل منتخب سويسرا كل من: سومير - رودريجيز - اكانجي - ايلفيدي - فيدمير - فريلير - تشاكا - سو - ريدر - فارجاس – ايمبولو.

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب المجموعة السابعة فى مونديال 2022، برصيد 6 نقاط جمعها من الانتصار في أول مباراتين بالبطولة ليحجز بطاقة التأهل للدور التالى.

واستهل السليساو مشواره فى النسخة رقم 22 من كأس العالم، بالانتصار على نظيره منتخب صربيا بهدفين نظيفين في المباراة التى أقيمت على ملعب "استاد 974".

بينما يأتى منتخب سويسرا فى المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط حصدها من الفوز على حساب الكاميرون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على إستاد "الجنوب"، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وافتقد منتخب البرازيل في مواجهة الليلة لمجهودات نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مواجهة صربيا بالجولة الأولى، وأيضا دانيلو الذى يعانى من إلتواء في الكاحل.

وتعد مواجهة اليوم هي الثالثة بين منتخبى البرازيل وسويسرا في كأس العالم، حيث تقابل المنتخبين وجها لوجه مرتين سابقتين في المونديال.

وانتهت مواجهتى البرازيل وسويسرا في كأس العالم بالتعادل في المرتين، حيث انتهت الأولى 2-2 في نسخة 1950، والثانية بنتيجة 1-1 في مونديال روسيا 2018 بمرحلة المجموعات.