بالرابط.. تفعيل الحساب المدرسي الموحد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. الخطوات هنا

رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي عن طريقة تفعيل الحساب المدرسي الموحد، وهذا يتم بغرض عمل استمارة إلكترونية تخص كل الامتحانات الأساسية لطلاب الشهادة الإعدادية وتكون في الفترة القادمة.
طريقة تفعيل الحساب المدرسي الموحد
وقم بإحضار رقم تليفون حتى يسهل التواصل من خلاله او بريد إلكتروني متاح دائماً لاستلام عليه الرسائل.
وافتح جوجل كروم من هنا.
ودون في البحث الحساب المدرس الموحد.
انقر على حساب الطالب.
اكتب الرقم القومي وكود الطالب وانقر على المربع من ناحية كلمة انا لست روبوت، وانقر على التحقق من صحة البيانات.
وسيظهر لك صفحة مكتوب فيها اسم الطالب والمدرسة، وتدوين فيها رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وإعادة كتابته من جديد للتأكد.
النقر على انا لست روبوت، والنقر على إنشاء الحساب وارسال كود التأكيد.
وستظهر صفحة اكتب فيها الرقم المرسل على البريد الإلكتروني وافتح الايميل تصلك رسالة اكتب الرقم وانقر على ارسال.
وافتح صفحة البيانات ضع فيها اسم الطالب واحفظهم لديك.
رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية
وأعلنت وزارة التربية والتعليم إن الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية تسجل من هنا، ويبحث عنها ويريد ان يعرفها الكثير من الطلاب واولياء الأمور وذلك بغرض الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى.