انت الان تتابع خبر بالرابط.. تفعيل الحساب المدرسي الموحد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية.. الخطوات هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من طلاب الصف الثالث الإعدادي عن طريقة تفعيل الحساب المدرسي الموحد، وهذا يتم بغرض عمل استمارة إلكترونية تخص كل الامتحانات الأساسية لطلاب الشهادة الإعدادية وتكون في الفترة القادمة.

طريقة تفعيل الحساب المدرسي الموحد

لابد أن تقوم بتجهيز الرقم القومي “يوجد في شهادة الميلاد” وكود الطالب “يوجد في إيصال سداد الرسوم المدرسية او ممكن تطلبه من المدرسة”.