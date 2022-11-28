تعيين نيفين عثمان أمينا للمجلس القومى للطفولة والأمومة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المهندسة نيفين عثمان، فى وظيفة أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك فى ضوء ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.





جدير بالذكر أن نيفين عثمان خريجة كلية الهندسة جامعة القاهرة وتقلدت عددا من المناصب منها مهندسة تخطيط فى الهيئة القومية للأنفاق، وانضمت للعمل فى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ثم برنامج الأغذية العالمى لمدة 20 عاما فى مجالات عمل الأطفال، وريادة الأعمال النسائية، والتعاونيات، والتدريب المهنى، والتعليم المجتمعى والرسمى، والتغذية المدرسية. وعملت نيفين عثمان خبيرا تنمويا بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومستشارا لوزير التضامن الاجتماعى للتغذية المدرسية والمجتمع المدنى وتنمية الطفولة المبكرة.

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