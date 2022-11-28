4 وزراء يتابعون موقف مشروع محطة تحويل المخلفات لكهرباء بأبورواش

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش.

وأكد آمنة، حرص الوزارة على التنسيق مع محافظة الجيزة لسرعة الانتهاء من التراخيص اللازمة للأرض التى سيقام عليها المشروع بما يضمن نجاحه خاصة مع توجيهات رئيس الجمهورية ودعمه لمشروعات تحويل المخلفات للطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة فى مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وفى إطار المنظومة الجديدة للمخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وهذا المشروع الجديد يساهم فى تحسين جهود الدولة فى التعامل مع المتولد اليومى للمخلفات بمحافظة الجيزة بدلا من دفنها فى المدافن الصحية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقدم كل الدعم والتنسيق الكامل لمحافظة الجيزة مع كافة الجهات الحكومية لاستصدار التراخيص اللازمة، كما ستقوم وزارة التنمية المحلية بعد تخصيص الأرض بمتابعة كافة المراحل التنفيذية للمشروع وحتى تشغيل للمحطة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام الدولة المصرية بالطاقة النظيفة واستخدام المصادر المختلفة خاصة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، بالإضافة إلى استخدام المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية الذى يخدم هدفين مهمين للحفاظ على البيئة وفتح مجالات استثمار فى مجال انتاج الطاقة الكهربائية ويعزز ذلك الاستراتيجية العامة للطاقة وأيضا ما تم من تطوير فى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستقبال هذه القدرات الناتجة من إنتاج الكهرباء من المخلفات بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار سواء فى مجال إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة أو استخدام المخلفات فى إنتاج الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، مشيرة الى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لتنفيذ برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والذى وجه بضرورة إسراع الخطى فى تنفيذ هذا النوع من المشروعات الهامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يهدف إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادى وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، حيث تساعد هذه المشروعات فى تقليل كمية المخلفات التى يتم دفنها فى المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضى التى يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التى تؤدى الى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، مشيرة إلى أنه تم إقرار تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، بقيمة 140 قرش لكل كيلو وات طبقا لقرار تعريفة التغذية الكهربائية رقم 41 لسنه 2019، وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة.

واستكلمت ياسمين فؤاد، أنه تم فتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص من كافة أنحاء مصر للاستثمار فى هذا المجال، وقدمت إحدى الشركات الدراسة الفنية لهذه التكنولوجيا، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية،وتم مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع المقدم من قبل وزارة البيئة وتم اصدار الموافقة عليها، وعلى التوازى تم اصدار العقد النموذجى لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشارى قانونى دولى وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص مختلف الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيدا بجهود ودور وزارة التنمية المحلية فى التنسيق مع باقى الجهات المشاركة فى تنفيذ المنظومة الجديدة لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقا للمخطط الزمنى، كما أشاد بدور كافة الشركاء بالمنظومة، للتعاون فى مجال إنشاء محطات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، وسيتم البدء بإقامة محطة فى أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة من 10-12 فدان.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، موضحا أن المشروع يهدف إلى معالجة 1200 طن/ يوم مخلفات صلبة بلدية إلى 30 ميجاوات/ ساعة؛ والذى يعمل على تحقيق عائد اقتصادى من عملية تدوير المخلفات، مؤكدا حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى.

وخلال الاجتماع عرض أحمد راشد محافظ الجيزة لكافة الجهود التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية من الرفع المساحى والجسات لموقع المشروع فى أبو رواش.