وشملت جولة المحافظ - التى رافقه فيها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى - تفقد مشاريع قرية نهطاى، حيث تابع أعمال إنشاء وحدة طب أسرة نهطاى والبالغ نسبة إنجاز الأعمال بها 97%، كما تفقد موقع إنشاء مركز شباب نهطاى المتكامل بنسبة إنجاز 73%، كما تفقد (مجمع الخدمات، المجمع الزراعى البيطرى، مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، نقطة الحماية المدنية)، يذكر أن أغلب مشاريع المبادرة بالقرية قد شارفت على الانتهاء لتحتل بذلك صدارة المشاريع التى تم الانتهاء منها.
وتفقد المحافظ مشاريع قرية تفهنا العزب، حيث تفقد أعمال إنشاء نقطة إطفاء تفهنا العزب بنسبة إنجاز 41%، كما تفقد أعمال إنشاء الموقف النموذجى والذى قارب على الإنجاز بنسبة 85%، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والذى بلغت نسبة إنجازه 100%، والاطمئنان على سير الأعمال بوحدة طب أسرة تفهنا والتى بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها 66%، واختتم الجولة فى القرية بتفقد أعمال إحلال وتجديد ملعب سباعى بنسبة إنجاز 85%.
وواصل الدكتور طارق رحمى، جولته بتفقد الأعمال بقرية مسجد وصيف، حيث تفقد أعمال التطوير الشاملة بمركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 35%، كما تفقد أعمال إنشاء وحدة الشئون الاجتماعية والتى بلغت أعمال الإنشاء بها 75%، وفى قرية الغريب تفقد المحافظ موقع إنشاء نقطة إطفاء الغريب، بالإضافة إلى تفقد موقع إنشاء الموقف والسوق الحضارى، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء نقطة إطفاء سندبسط.
يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجارى تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة فى المحافظة تشمل عدد 943 مشروعا بإجمالى تكلفة 4068.5 مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت 80 %.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يتفقد مشاريع «حياة كريمة» فى زفتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.