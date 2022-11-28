محافظ الغربية يتفقد مشاريع «حياة كريمة» فى زفتى

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بخمس قرى بمركز زفتى وهى (تفهنا العزب، نهطاى، مسجد وصيف، الغريب وسندبسط)، وذلك ضمن جولاته الدورية المستمرة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل كافة التحديات المحتملة.





وشملت جولة المحافظ - التى رافقه فيها إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى - تفقد مشاريع قرية نهطاى، حيث تابع أعمال إنشاء وحدة طب أسرة نهطاى والبالغ نسبة إنجاز الأعمال بها 97%، كما تفقد موقع إنشاء مركز شباب نهطاى المتكامل بنسبة إنجاز 73%، كما تفقد (مجمع الخدمات، المجمع الزراعى البيطرى، مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، نقطة الحماية المدنية)، يذكر أن أغلب مشاريع المبادرة بالقرية قد شارفت على الانتهاء لتحتل بذلك صدارة المشاريع التى تم الانتهاء منها.

وتفقد المحافظ مشاريع قرية تفهنا العزب، حيث تفقد أعمال إنشاء نقطة إطفاء تفهنا العزب بنسبة إنجاز 41%، كما تفقد أعمال إنشاء الموقف النموذجى والذى قارب على الإنجاز بنسبة 85%، إلى جانب تفقد مركز تنمية الأسرة والذى بلغت نسبة إنجازه 100%، والاطمئنان على سير الأعمال بوحدة طب أسرة تفهنا والتى بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها 66%، واختتم الجولة فى القرية بتفقد أعمال إحلال وتجديد ملعب سباعى بنسبة إنجاز 85%.

وواصل الدكتور طارق رحمى، جولته بتفقد الأعمال بقرية مسجد وصيف، حيث تفقد أعمال التطوير الشاملة بمركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 35%، كما تفقد أعمال إنشاء وحدة الشئون الاجتماعية والتى بلغت أعمال الإنشاء بها 75%، وفى قرية الغريب تفقد المحافظ موقع إنشاء نقطة إطفاء الغريب، بالإضافة إلى تفقد موقع إنشاء الموقف والسوق الحضارى، واختتمت الجولة بتفقد أعمال إنشاء نقطة إطفاء سندبسط.

يذكر أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجارى تنفيذها بمركز زفتى كمرحلة أولى من المبادرة فى المحافظة تشمل عدد 943 مشروعا بإجمالى تكلفة 4068.5 مليون جنيه بنسبة إنجاز بلغت 80 %.