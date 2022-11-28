وزير القوى العاملة بـالنواب: نحرص على صدور قانون يحقق التوازن بعلاقات العمل

جدة - نرمين السيد - حضر وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل بشأن بدء اللجنة النظر فى مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى ناقشه مجلس الشيوخ مؤخرا، وأرسله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده.





جاء ذلك بحضور النائبة سولاف درويش، والنائب إيهاب منصور وكيلى اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الغرف السياحية، وعدد من ممثلى بعض الاتحادات والنقابات خاصة فى مجال التشييد.

واستمعت اللجنة، إلى بعض الآراء بشأن التعديلات المطلوبة، وطالبت المشاركين بإبداء ملاحظاتهم بشأن قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، ومشروع القانون الجديد، على أن يتم موافاتها بملاحظاتهم مكتوبة، وسيتم استكمال المناقشات والاستماع إلى آراء المنظمات والجهات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير القوى العاملة، خلال رده وتعليقه على بعض الآراء، حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان فى علاقات العمل، موضحا دور الوزارة، وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها،وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.