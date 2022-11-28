وزير التعليم: القيادة السياسية وجهت بزيادة مراكز تدريب التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، إن القيادة السياسية أوصت بزيادة عدد مراكز التدريب الفنى، لما يمثله التعليم الفنى من قاطرة تقدم، مضيفًا أن الطالب الذى يتعلم نظرى فقط لن يتمكن من التحصيل بصورة جيدة لأن التدريب العملى هو الأساس، ومؤكدًا أن الخريجين المصريين من التعليم الفنى باتوا مطلوبين فى الكثير من دول العالم.





جاء ذلك خلال لقاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع الدكتور رضا حجازى، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الدولة تجاه المراحل التعليمية المختلفة وأبرز التحديات التى تواجه الدولة والطلاب.

وفى بداية اللقاء، قدمت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أميرة العادلى، تعريفًا موجزًا عن التنسيقية، داعية الوزير لاستعراض خطته التعليمية وتوضيح العديد من النقاط التى تثير التساؤل لدى الطلاب وأولياء الأمور.

بدوره، عرض الدكتور رضا حجازى إستراتيجية وخطة الوزارة، قائلًا إن كل ما كان يهمه وقت بداية الدراسة هو انتظام عودة الطلاب للمدارس بعد سنوات جائحة "كورونا" التى شهدت حالة من الركود، ما استوجب اتخاذ عدة إجراءات لإعادة الطلاب للمدارس كان من بينها اعتماد يوم الأنشطة وبدء تجربته على 25% من المدارس بمختلف إدارات الجمهورية مع بداية العام الدراسى وتم استكمال المرحلة الثانية بنسبة مماثلة لينتهى الفصل الدراسى الأول بتطبيق يوم الأنشطة داخل 50%؜ من المدراس.





وتحدث الوزير عن إعادة العمل بنظام أعمال السنة وعن امتحانات الثانوية العامة والتظلمات والمشروعات البحثية التى تمثل خطوة مهمة فى العملية التعليمية والتى تتماشى مع الصفات التى تتطلبها وظائف المستقبل.

وتناول اللقاء العديد من الملفات والتساؤلات التى تشغل الشارع المصرى والأسرة المصرية، وحضر اللقاء من جانب التنسيقية: أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية أميرة العادلى، ومحمد إسماعيل، ورشا فايز، ومحمود بدر، وأعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية راجية الفقى، وعلاء مصطفى، ومحمود تركى، ومن أعضاء التنسيقية كلٌ من مؤمن سيد ورحاب عبد الله، ومحمد اللافى، ومحمد طه، ومحمد أمين، وشيرين ممدوح، ومن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد شريف من مكتب الوزير، وشادى زلطة المتحدث الإعلامى للوزارة، ومحمود حسونة المستشار الإعلامى للوزارة.