انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور – سقوط عقار في إمبابة وانتشال جثة وجاري البحث عن باقي المفقودين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سقط منذ قليل اليوم الأثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 عقار قديم منزل بشارع علي معوض بجوار مزلقان مطار إمبابة والتابع لمحافظة الجيزة ولم يتضح حتي الآن أسباب انهيار العقار.من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الجيزة بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات المجاورة للعقار والدفع بسيارات مطافي تحسباً لوقوع اشعال للنيران ناتجة عن هذا الحادث، حيق قامت بانتشال جثه شاب يدعي ماهر على عبد السلام عبد الله يبلغ من العمر 22 سنة، مقيم 6 شارع معوض مطار إمبابة البراجيل وتم إيداع الجثة في مستشفي إمبابة.

وأنتقل ضباط قسم مركز شرطة إمبابة والقيادات الأمنية التابعة للمحافظة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن هذه الحادثة والكشف عن ملابستها وجرى وضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات.