انت الان تتابع خبر سبب عدم تسعير ألبان الأطفال جبرياً.. عضو شعبة الأدوية يوضحها كاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الدكتور محفوظ رمزي، بالتأكيد على ان أسعار ألبان الأطفال شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير بسبب تكلفة استيرادها من الخارج، وهي مثلها مثل العديد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وأيضاً لفت الانتباه إلى ان السوق يقوم باستيراد ألبان الأطفال من داخل العديد من الشركات العالمية.

أسعار ألبان الأطفال بالصيدليات

وأكد خلال العديد من التصريحات الصحفية إن لبن الأطفال هو من المنتجات المستوردة بشكل كامل أي تصنع بشكل كامل في الخارج وتتأثر بارتفاع سعر الدولار، وذلك لان ارتفاع أسعاره بنفس النسبة الخاصة بالزيادة في سعر الدولار، أن الألبان الخاصة بالأطفال خارج تسعيرة الأدوية خاضعة لهيئة سلامة الدواء، وهي أصبحت غير مسعرة بشكل جبري أي تعد من المكملات الغذائية.

وارتفعت أسعار نان 1 و2 بنسبة وصلت لـ 185 تقريباً، وهي مخصص للأطفال عمر يوم إلى سنة.

وزاد سعر لبن الأطفال نستوجين بنوعيه 1 و2، من 89 جنيهاً إلى 105 جنيهات.

ويعتبر النوع 1 مخصص للأطفال من عمر يوم وحتى 6 أشهر.

وأما النوع 2 للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى سنة.

واما عن الزيادة الثالثة للبن الأطفال نستوجين بنوعيه 1 و2 خلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفع من 59 جنيهاً إلى 69 جنيهاً ثم 89 جنيهاً.

وأخيراً 105 جنيهات، بمتوسط زيادة تتراوح ما بين 10 جنيهات و20 جنيهاً