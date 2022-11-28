عاجل- السيسى يوجه بتعميق الدراسات حول انعكاسات أوضاع الاقتصاد العالمى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المؤشرات الاقتصادية فى ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم فى ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ معدل النمو العالمى، وانعكاسات تلك التداعيات على النشاط الاقتصادى الوطنى.

ووجه الرئيس السيسى باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى وعملية التنمية، خاصة ما يتعلق بتصاعد معدلات التضخم العالمى وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فى ضوء نقص المعروض العالمى منهما، إلى جانب استمرار اضطراب الأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة التى تمت خلال السنوات الماضية فى مجال الإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا إجماليا بنهاية العام المالى الحالى مقداره حوالى 5%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة فى هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة، نتيجة الصلابة والصمود التى أظهرها الاقتصاد المصرى بسبب انتهاج سياسة التوسع فى الاستثمارات العامة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل.

وفيما يتعلق بالقمة العالمية للمناخ التى انعقدت بشرم الشيخ، أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تم الإعلان عنه خلال القمة من استضافة القاهرة لمركز الأمم المتحدة الإقليمى لتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمقرر له أن يكون داخل إطار المقر الاقليمى للمنظمات الدولية بالحى الدبلوماسى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعرضت وزيرة التخطيط أيضا أهم مبادرات الوزارة خلال القمة خاصة مشروعات صندوق مصر السيادى لجذب الاستثمارات فى مجال التحول الأخضر، مشيرة إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثمارى للدولة يقوم بالترويج لبرنامج الهيدروجين الأخضر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، كما وقع صندوق مصر السيادى خلال القمة على اتفاقية مع تحالف من القطاع الخاص لتأسيس أول صندوق للكربون بقيمة مليار جنيه، والذى يهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال الاستثمار المستدام، والتى ستساهم فى دعم المشروعات المحلية التى تهدف إلى نزع الكربون، مع وضع معايير محددة لقياس خفض الانبعاثات والتحقق من كمياتها.

وفيما يتعلق بالمبادرات التنموية الأخرى التى تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ، أشارت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مصر، والتى يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس، وذلك للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت فى إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، وبناء قدرات الكوادر فى هذا الخصوص.

واطلع الرئيس السيسى على تطورات دعم مصر للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بهدف تحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقرا على مستوى القارة وفقا لمعايير التنمية المستدامة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" من أجل تعزيز قدرة إفريقيا على الصمود فى مواجهة تغير المناخ، والتى ستتم تحت رعاية الرئيس.