السيسي يوجه الحكومة بالارتقاء بأحوال المواطنين ودعم المزارعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالاستغلال الأمثل للتمويلات الإنمائية التي تم حشدها خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ في كافة المحاور لصالح التنمية.

كما كلف السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالارتقاء بأحوال المواطنين لاسيما في القرى بالتكامل مع المبادرات الرئاسية ذات الصلة، خاصةً ما يتعلق بقطاعي الري والزراعة، وذلك من أجل دعم المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل وتنويع المحاصيل الزراعية ومن ثم زيادة العائد الاقتصادي والدخل، إلى جانب نشر الأساليب والتكنولوجيا المتقدمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

كما وجه الرئيس بالإسراع قدماً في تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص التي تم التعاقد عليها خلال قمة شرم الشيخ، وتشكيل فرق عمل فنية متخصصة بكل وزارة معنية لتوفير مسار سريع للانتهاء من كافة الإجراءات والموافقات المرتبطة بتلك المشروعات.

واطلع السيسي على نتائج القمة العالمية لشرم الشيخ COP 27"، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض نتائج قمة المناخ العالمية (COP27) في حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر في إطار منصة "نوفي" الوطنية، منوها بأن المنصة لاقت دعما وإشادة كبيرة من الشركاء الدوليين خلال قمة المناخ باعتبارها نموذجاً رائدا مصريا يدمج جهود التنمية وأجندة العمل المناخي من خلال حشد التمويل المتنوع للمشروعات التنموية الخضراء في إطار برنامج وطني واحد.